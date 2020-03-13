2020/03/13 | 00:13 - المصدر: الغد برس

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القضاء الأعلى ينفي إشعاره عدد من النواب بالحضور إلى مستشفى الفرات

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القضاء الأعلى ينفي إشعاره عدد من النواب بالحضور إلى مستشفى الفرات لفحصهم من الإصابة بكورونا

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