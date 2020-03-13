نقابة الصحفيين بكردستان: هناك مساع لاستثناء الصحفيين من قرار منع التنقل بين المحافظات

2020/03/13 | 00:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت نقابة صحفيي كردستان، اليوم الخميس، عن وجود مساع لاستحصال موافقة وزارة الداخلية باستثناء الصحفيين من قرار منع التنقل بين محافظات الاقليم من اجل تغطية الاخبار فيها.

وقالت النقابة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "بعد صدور قرار منع التنقل بين المدن وعدم الاشارة الى تنقل الصحفيين، قام نقيب الصحفيين الكردستانيين ازاد حمد امين بالاتصال بوزارة الداخلية لتسهيل تنقل الصحفيين بين مدن ومحافظات الاقليم"، مبينة ان "هناك مساع مستمرة لاستحصال استثناء الصحفيين من ذلك القرار".

واضافت انه "لحين الحصول على الاستثناء تم اصدار اجراءات لتنقل الصحفيين بين المدن والمحافظات منها قيام اي صحفي يرغب زيارة اي محافظة او مدينة بهدف تغطية معينة او اي عمل صحفي بالاتصال بالمحافظ كون المحافظين قاموا بتشكيل لجنة خاصة بهذا الصدد".

وتابعت انه "لو لم توافق تلك اللجنة على زيارة الصحفي للمحافظة فابمكان الصحفي الاتصال بنقابة صحفيي كردستان من اجل ان تقوم النقابة بتأمين التسهيلات".

واصدرت اللجنة العليا المشكلة لمواجهة فيروس كورونا في إقليم كردستان عدة قرارات منها منع التنقل بين محافظات الاقليم لمدة أسبوعين في اطار الإجراءات الوقائية لاحتواء فيروس كورونا، تبدأ اعتباراً من 14 اذار الجاري ولغاية 28 من الشهر نفسه.

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