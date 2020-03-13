بالوثيقة... نائب يطالب المالية باطفاء قروض المواطنين منذ عام 2005

2020/03/13 | 00:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم النائب كاظم الحمامي، اليوم الخميس، مباردة لمفاتحة وزير المالية لاطفاء القروض الممنوحة للمواطنين منذ عام 2005 او معالجتها.

وتقدم الحمامي بكتاب رسمي الى وزير المالية وحصلت "الغد برس" على نسخة منه، وفيه "تلبية لنداءات المواطنين المتضررين من أعباء القروض الحكومية وتراكماتها، ومن أجل تخفيف الضغط عليهم، نتقدم بمبادرة وطنية يرجى تفضلكم بالموافقة عليها لتذليل أعباء تلك القروض الثقيلة التي أرهقت كاهلهم، ومعالجة فوائدها وتبعاتها المالية المتجددة".

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