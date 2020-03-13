الاتحاد الأوروبي يستنكر قرار ترامب حظر السفر إلى أوروبا من دون استشارة

2020/03/13 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعرب قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن عدم موافقتهم على قرار الرئيس ترامب بحظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة وسط وباء فيروس كورونا.وقال رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ، شارل ميشيل وأورسولا فون دير لين في بيان، إن التفشي “أزمة عالمية، لا تقتصر على أي قارة، وتتطلب التعاون بدلاً من العمل الانفرادي.” […]

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