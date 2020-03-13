متنبئ جوي يكشف عبر “العهد نيوز” حقيقة عاصفة القرن – وأكذوبة منخفض التنين

2020/03/13 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم الجمعة، انه “ليس هنالك صحة للاخبار المتادولة بشان عاصفة قوية قد تضرب العراق في الساعات القادمة.وقال الموسوي، في نشرة موجزة خص بها “العهد نيوز”، انه “يستمر مسلسل الترهيب والتخويف ومازالت العشرات من القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل الخبر الكاذب بان منخفض التنين او منخفض الفيل […]

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