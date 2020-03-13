جواد بولس - أيها البرق، أوضح ليلنا قليلا

2020/03/13 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس حاولت أن أهرب إلى دفء الحنين وإلى حلاوة الذكرى لأنجو، على طريق الفراشات، من قساوة هذه الايام التي تمر علينا وتحوّلنا إلى مجرد أجساد قلقة وشبه عاجزة، وهي تحاول، عبثًا، احتضان النهارات بشوق الزنابق للهواء.ليلنا أفحم من ليل الخائفين من نقمة فيروس لعين؛ فنحن، العرب المواطنين في اسرائيل، ننام على نعيق غربان تحلم أن تجدنا في الصباح جيفًا، وبعضنا يلزم في هذه الايام، بيوته، ليحتمي، مثلي، من شر "الكورو......

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