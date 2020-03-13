قاسم المحبشي - من ذكريات الجامعة مع الدكتور نمير العاني

2020/03/13 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي صنوان كنا للحلم والأمل، أنا وعمر .أنا كنت في سنة ثانية بكالوريوس وهو كان في الدفعة الثانية مع ثلة من الزملاء والزميلات المثقفين الحلوين منهم؛ عبدالله موسى ومحمود السالمي وعمر علي وناصر العيشي وعلي كابس وعزة وياسين عبدالملك وغسان زيدان من فلسطين وصاحب من العراق وأحمد يوسف وبدر علوي وتوفيق مجاهد وأحمد سعيد وعائدة عمر عبود وسوسن وكليوباترا وعائشة المحرابي ولؤلؤة سعيد وبسمة وزليخا وتهاني وزكي وأمان......

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