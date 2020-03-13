إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب كورونا

2020/03/13 | 01:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ في المدينة، بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في أكبر مدينة أمريكية إلى 95 حالة.

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