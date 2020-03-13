مفوضية حقوق الانسان تؤشر

2020/03/13 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اشرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الجمعة، ارتفاعا "ملحوظا" في اعداد الاصابات والوفيات...





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