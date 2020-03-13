صحة النجف توضح بشأن نقل بعض الزائرين الايرانيين الى الحجر

2020/03/13 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اصدرت دائرة صحة النجف، الجمعة، توضيحاً بشأن نقل مسافرين ايرانيين الى الحجر الصحي.

وذكرت الدائرة ...





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