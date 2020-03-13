قناة أورينت السورية تتوقف عن البث الفضائي

2020/03/13 | 01:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي عن عاملين سابقين في قناة “أورينت” التلفزيونية السورية المعارضة، أن القناة ستنهي نشاطها مطلع الشهر القادم.وتأتي تلك المعلومات، بعد أيام على حوار مع غسان عبود مالك القناة التي أطلقت بثها عام 2009 من دبي، أكد فيه أنه في “القريب العاجل” لن يكون هناك شاشة لـ”أورينت”، وسيتم تحويلها […]

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