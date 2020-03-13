الجيش الليبي: أنقرة تنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا بأموال قطرية وليبية

2020/03/13 | 01:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش الليبي اليوم الخميس إن “أنقرة تنقل#المرتزقة السوريين إلى ليبيا بأموال قطرية”، كما تنقل الأسلحة جوا من عدة مطارات، وبحرا لدعم الميليشيات المسلحة.وأضاف المتحدث أحمد المسماري

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