2020/03/13 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر لقناة الحرة، أن قصفا طال معسكر "جرف الصخر" التابع لميليشات حزب الله العراقية، الخميس.





وأشارت المصادر إلى أن محافظتي كربلاء والنجف العراقيتين شهدتا تحليقا لطائرات.

ورغم عدم صدور أي تصريحات رسمية حول الجهة المسؤولة عن القصف، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد توعدت الخميس بالرد على الهجوم على قاعدة التاجي العراقية.

وقتل جنديان، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي مساء الأربعاء في هجوم بـ18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن الرئيس دونالد ترامب كان قد منح "الصلاحيات الكاملة" للرد على الهجوم.





ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد، لكن جميع المعطيات على الأرض تشير بأصابع الاتهام للميليشيا الشيعية المدعومة من إيران والمعروفة أيضا باسم اللواء 45 في قوات الحشد الشعبي والتي نفذت في السابق عمليات مماثلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف يطال معسكرا لميليشيات كتائب حزب الله في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف يطال معسكرا لميليشيات كتائب حزب الله في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).