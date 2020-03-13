ذعر بمستشفى كويتي ليس بسبب كورونا!

2020/03/13 | 01:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سادت حالة من الذعر في أحد المستشفيات الكويتية بعد عملية تم خلالها إخلاء أحد الأجنحة، وتبين أن العملية لم تجر تحوطا من فيروس كورونا بل من مجسم قنبلة من مخلفات الغزو العراقي.وأفادت صحيفة “الرأي” بأن حالة الهلع لم تحدث بوقع إشاعة عن اكتشاف إصابة بفيروس كورونا الجديد، ولكن بسبب قنبلة تخص طبيبا مصريا […]

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