صحة النجف: نقل بعض الزائرين الإيرانيين إلى الحجر الصحي

2020/03/13 | 01:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، نقل بعض الزائرين الإيرانيين إلى الحجر الصحي.

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