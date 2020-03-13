قصف جوي يستهدف مقرات كتائب حزب الله بجرف النصر في بابل

2020/03/13 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني، الجمعة، باستهداف مقرات كتائب حزب الله العراقي بجرف النصر في بابل.

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