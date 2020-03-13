غارات ليلية تستهدف مقرات فصائل عسكرية في عدة محافظات

2020/03/13 | 01:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استهدف طيران اميركي، فجر الجمعة، عدة مقرات تابعة لفصائل عسكرية بعها مرتبطة بالحشد الشعبي، في جرف الصخر ببابل، وكربلاء والانبار بحسب انباء أولية تناقلتها وسائل اعلام وشهود عيان.وقالت سكاي نيوز، ان قصفا جويا جديدا على منطقة الهري التابعة لمنطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم الحدودي العراقية.وأكد مسؤولون أميركيون تنفيذ عدة […]

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