2020/03/13 | 01:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن استهداف امريكي مقار لفصائل في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 01:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن استهداف امريكي مقار لفصائل في العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن استهداف امريكي مقار لفصائل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).