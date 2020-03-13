بالصور..تعقيم مناطق عدة في الكاظمية عشية ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

2020/03/13 | 01:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الدفاع المدني العراقي في بيان، إن "الحملة انطلقت من منطقة الكاظمية استعداداً لتعقيم المنطقة وازقتها اسواقها التجارية قبل بدء توافد الزائرين الوا...

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