2020/03/13 | 02:16 - المصدر: الغد برس

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مصادر: القصف الامريكي استهدف 5 مواقع من ضمنها جرف الصخر

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مصادر: القصف الامريكي استهدف 5 مواقع من ضمنها جرف الصخر

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