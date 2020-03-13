البنتاغون: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد منشآت كتائب حزب الله في جميع أنحاء العراق

2020/03/13 | 02:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الجمعة، ان الولايات المتحدة شنت ضربات ضد منشآت كتائب حزب الله في جميع أنحاء العراق.

وقالت البنتاغون في بيان، انه "في وقت سابق من هذا المساء، شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد منشآت كتائب حزب الله في جميع أنحاء العراق".

واضافت، ان "الضربات استهدفت خمسة مرافق لتخزين الأسلحة لتقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف لعملية العزم المتأصل، تشمل مرافق تخزين الأسلحة هذه مرافق تحتوي على أسلحة تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف".

وتابعت، "كانت هذه الضربات دفاعية، ونسبية، واستجابة مباشرة للتهديد الذي تشكله الفصائل المدعومة من إيران التي تواصل مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف OIR".

وبينت البنتاغون، ان "هجوم التاجي اسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وأحد جنود المملكة المتحدة وإصابة 14 آخرين، وكانت هذه أحدث حلقة في سلسلة الهجمات الصاروخية التي شنتها الفصائل المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية وأفراد التحالف - مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة العشرات ، بما في ذلك قوات الأمن العراقية".

وقال وزير الدفاع مارك ت.



إسبر إن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا، كما أظهرنا في الأشهر الأخيرة ، سنتخذ أي إجراء ضروري لحماية قواتنا في العراق والمنطقة".

واضاف، "وأثناء المناقشات مع كبار المسؤولين العراقيين ، أعادت الدائرة التأكيد على التزامها بحماية القوة لأعضاء خدمة التحالف ومنع هجمات الفصائل على قوات التحالف، ويجب على هذه الجماعات أن توقف هجماتها على القوات الأمريكية وقوات التحالف أو تواجه عواقب في الزمان والمكان الذي نختاره".

وتابع اسبر، وفقا للبيان، "لا تزال الولايات المتحدة والتحالف ملتزمين بهزيمة داعش وأمن العراق واستقراره وسيادته على المدى الطويل، وسيتم تقديم معلومات إضافية بشأن ضربات الليلة في إحاطة يقدمها الجنرال كينيث ماكينزي جونيور، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الساعة 8:30 صباحًا في غرفة إحاطة البنتاغون".

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني، الجمعة، باستهداف مقرات كتائب حزب الله العراقي بجرف النصر في بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قصفا جويا عنيفا استهدف مقرات كتائب حزب الله العراقي بجرف النصر في بابل".

بغداد اليوم- ديالى

أعلن الناطق الإعلامي باسم شرطة محافظة ديالى، العميد نهاد المهداوي، الخمي (12 آذار 2020)، اعادة فتح شارع تجاري مغلق منذ 10 سنوات وسط بعقوبة ، في محافظة ديالى.

وقال المهداوي لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة المحافظة اكملت،

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الدفاع الامريكية، الخميس (12 آذار 2020)، موقفاً جديداً بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية يوم أمس ببغداد.

وقالت البنتاغون في بيان مقتضب نشرته وسائل اعلام اجنبية إن "حزب الله العراق هو التنظيم

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