2020/03/13 | 02:17 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: قصف أحد مقار الحشد بقضاء بلد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر: قصف أحد مقار الحشد بقضاء بلد
اخبار مباشرة
مصدر: قصف أحد مقار الحشد بقضاء بلد
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: قصف أحد مقار الحشد بقضاء بلد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: قصف أحد مقار الحشد بقضاء بلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).