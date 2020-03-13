2020/03/13 | 02:17 - المصدر: الغد برس

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مسؤول بالبنتاغون: الغارات في العراق نفذت بواسطة مقاتلات حربية ولي

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مسؤول بالبنتاغون: الغارات في العراق نفذت بواسطة مقاتلات حربية وليس طائرات مسيرة

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