2020/03/13 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه المرأة ..عيد الكون ..من يوميات أحداث الساعة * من نتائج بل كوارث " صفقة القرن " أو العصر الطرامبية المشؤومة : القدس وبيت لحم بفلسطين احتلوها وسكروها علينا .مكة وقفّت الحجّ بسبب الكورونا ..وقُمْ موبؤة بالكورونا خاصة أوساط الرؤساء و الزعماء إيطاليا مقر بابا الفاتيكان , أغلقت " كنيسة القديس بطرس" في وجه السياح , في حالة طوارئ وحجر صحي كذلك !!!!!طوق صحي أمني يلفّ عالمنا......

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