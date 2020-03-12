رونالدو يدخل الحجر الصحي في البرتغال بسبب كورونا

2020/03/13 | 02:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية إيطالية،عن استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس في البرتغال، طوال فترة الحجر الصحي للاعبي وموظفي يوفنتوس.

وكان دانييلي روجاني، مدافع البيانكونيري، قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما أجبر 121 شخصا من اللاعبين والعاملين في يوفنتوس على الدخول في حجر صحي.

وعقب مباراة إنتر ميلان الأخيرة في الكالتشيو، حصل رونالدو على إجازة لمدة 3 أيام وسافر إلى البرتغال؛ للاطمئنان على والدته التي تعرضت لسكتة دماغية.

وبحسب شبكة “سكاي إيطاليا”، فإن رونالدو سيبقى على اتصال دائم مع الطاقم الطبي ليوفنتوس، خلال وجوده في الحجر الصحي بالبرتغال.

وسيتواجد رونالدو في البرتغال طوال فترة الحجر الصحي، أي لمدة 14 يومًا، وسيكون كل ذلك بالاتفاق مع الطاقم الطبي في يوفنتوس.

وبعد فترة الحجر الصحي، سيتم تحديد كيفية المضي قدمًا، من بين أمور أخرى، بالنظر إلى محدودية الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، حيث كان من الصعب على كريستيانو العودة إلى تورينو الآن بطائرته الخاصة.

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