2020/03/13 | 02:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور اولية للقصف الذي استهدف مطار كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور اولية للقصف الذي استهدف مطار كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).