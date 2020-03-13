البنتاغون يؤكد ضرب ميليشيات عراقية.. وخسائر كبيرة في صفوف كتائب حزب الله

2020/03/13 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" شن ضربات جوية ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق، فجر الجمعة، في وقت تحدثت مصادر عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف كتائب حزب الله جراء هذه الغارات المكثفة.





وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن سلاح الجو الأميركي نفذ ضربات في العراق فجر الجمعة "ردا على الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وجندي بريطاني وجرح 14 آخرين من قوات التحالف الدولي في قاعدة التاجي" شمال العاصمة بغداد.

وذكر المسؤول أن القصف استهدف مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران ومسؤولة عن استهداف القاعدة.

وتحدثت مصادر للحرة عن "خسائر كبيرة" نتيجة الضربات الأميركية.

وأكد البنتاغون في بيان أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد كتائب حزب الله في مناطق عدة بالعراق، وأن القوات الأميركية استهدفت خمسة مخازن أسلحة، وذلك "بهدف خفض قدرات التنظيم على شن أي عمل عدائي مستقبلي ضد قوات التحالف".





وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في بيان البنتاغون إن "الولايات المتحدة لن تسمح بهجمات تستهدف شعبنا ومصالحنا وحلفاءنا".

وقال مسؤول عسكري في الجيش الأميركي لوكالة فرانس برس إن "العملية الجارية" تستهدف مستودعات لتخزين الأسلحة، ولم يكشف للوكالة الموقع المحدد الذي استهدفته الغارات.

وكانت مصادر للحرة قد أكدت استهداف معسكر "جرف الصخر" التابع لميليشات حزب الله العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن محافظتي كربلاء والنجف العراقيتين شهدتا تحليقا لطائرات.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد توعدت الخميس بالرد على الهجوم على قاعدة التاجي.

وقتل جنديان، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي مساء الأربعاء في هجوم بـ18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنودا أميركيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة التاجي، إلا أن أصابع الاتهام أشارت إلى كتائب حزب الله المدعومة من إيران، المعروفة أيضا باسم اللواء 45 في قوات الحشد الشعبي.

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