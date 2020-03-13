كيف تواجه رائحة القدم الكريهة؟

2020/03/13 | 02:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعد رائحة العرق الكريهة المنبعثة من القدم من الأمور المزعجة، التي تسبب حرجاً شديداً للأشخاص، الذين يعانون منها.فكيف يمكن مواجهتها؟ للإجابة عن هذا السؤال أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية إنجريد شموكيل إنه يمكن مواجهة رائحة العرق الكريهة المنبعثة من القدم من خلال غسل الأقدام جيداً وبصفة منتظمة بواسطة الماء والصابون، مع مراعاة تجفيفها […]

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