الإعلام الأمني: قصف امريكي استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 مناطق

2020/03/13 | 02:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، ان قصفا امريكيا استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 ...





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