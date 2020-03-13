الإعلام الأمني: قصف امريكي استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 مناطق


الإعلام الأمني: قصف امريكي استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 مناطق
2020/03/13 | 02:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، ان قصفا امريكيا استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعلام الأمني: قصف امريكي استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 مناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإعلام الأمني: قصف امريكي استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 مناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links