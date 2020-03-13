خارطة مفصلة للطقس.. ما مدى تأثير

2020/03/13 | 03:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير بنوع من القلق يترقب العراقيون المنخفض الجوي "التنين"، خاصة وأن عام 2020 قد حمل الكثير من الأزمات للبلاد، لكن التوقعات تشير إلى تأثيرات خفيفة.

توقع متنبئ جوي عن تأثيرات منخفض "التنين" على أجواء العراق

وقال المتنبئ الجوي، نائل العلي، في تدوينة له، إن "المنخفض العميق يؤثر على دولة مصر والأجزاء الشمالية الشرقية من السعودية وبلاد الشام، بأمطار غزيرة ورياح عاتية"، موضحًا أن "المنخفض يدخل تدريجيًا، إلى العراق، مساء يوم الجمعة 13 آذار/مارس، وينتهي الأحد، لكن عند دخوله يتحول إلى منخفض عادي، أو أقل قوة وأقل غزارة وأقل فعالية".

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سيول وأمطار رعدية مرتقبة

وتوقع المتنبئ، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، يوم الجمعة، في الأجزاء الغربية وتشتد على المناطق الحدودية، وقد تشمل بعض الزخات المناطق الوسطى، قبل أن تمتد بعد الظهر، إلى أقصى المناطق الشمالية.

وتشتد الأمطار على المناطق الشمالية، يوم السبت 14 آذار/مارس، وفق العلي، ثم تمتد بموجات متوسطة الشدة إلى غزيرة في المناطق الوسطى، وتزداد على مناطق ديالى وواسط، لتشمل أيضًا المناطق الجنوبية بزخات رعدية مابين متوسطة وغزيرة أحيانًا تزداد على المناطق الجنوبية الشرقية، مع نشاط للرياح.

واوضح العلي، أن "الأمطار تكون على شكل تكونات سريعة تشتد في مناطق دون أخرى، مع احتمالية نشوء عواصف ترابية قبل أن تنتهي الحالة يوم الأحد 15 آذار/مارس".

وتترواح درجات الحرارة يوم الجمعة، بين 18 - 22 في المنطقة الشمالية و24 - 27 في الوسطى، مقابل 31 - 33 في الأجزاء الجنوبية، و 28 - 30 في الفرات الأوسط و17 – 19 غربًا، وفق توقعات العلي.

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كما أشار، إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تنشط إلى 45 كم في الساعة في المناطق الجنوبية ومناطق واسط وبعض المناطق الشمالية والغربية، مع تصاعد الغبار في بعض المناطق".

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