2020/03/13 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، قصف مقرات تابعة للحشد الشعبي والجيش في أربع مناطق من البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: اعتداء أميركي جوي على مقرات الحشد والجيش في اربع مناطق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الأمني: اعتداء أميركي جوي على مقرات الحشد والجيش في اربع مناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).