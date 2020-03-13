2020/03/13 | 03:18 - المصدر: الغد برس

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الإعلام الامني: اعتداء امريكي على مقار للحشد الشعبي والقوات الامن

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الإعلام الامني: اعتداء امريكي على مقار للحشد الشعبي والقوات الامنية بجرف النصر والمسيب والنجف والاسكندرية

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