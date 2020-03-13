البنتاغون یصدر بيانا بشان استهداف مواقع لحزب الله بالعراق

2020/03/13 | 03:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع الاميركية، الجمعة، بيانا بشان استهداف مواقع لحزب الله بالعراق.

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