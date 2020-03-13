2020/03/13 | 03:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لحركة النجباء حول الاستهداف الامريكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 03:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان لحركة النجباء حول الاستهداف الامريكي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان لحركة النجباء حول الاستهداف الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).