كيف تمنعين جفاف بشرتك مع الغسيل المتكرر؟

2020/03/13 | 03:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ينصح الأطباء والمختصون بغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن هذا الإجراء يشكل تهديداً للبشرة التي يمكن أن تتعرض للتشقق والجفاف.وسيواجه الكثيرون مشكلة تشقق الأيدي من الغسيل المتكرر بالماء الساخن والصابون، والاستخدام المنتظم لمعقمات الأيدي التي تعتمد على الكحول.ولكن هل من الجيد استخدام كريم بعد غسل يديك، أم أنه […]

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