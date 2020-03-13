إيقاف الدوري الفرنسي بسبب كورونا

2020/03/13 | 03:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف جميع المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا.

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