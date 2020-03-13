ضربات أمريكية على خمسة مواقع لحزب الله في العراق

2020/03/13 | 03:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان قال الجيش العراقي في بيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية على أربعة مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي والشرطة والجيش بالعراق.وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي أن المواقع المستهدفة شملت موقعا في النجف وثلاثة أماكن أخرى إلى الجنوب من العاصمة بغداد.فيما اصدرت وزارة الدفاع الاميركية، الجمعة، بيانا بشان […]

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