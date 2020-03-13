2020/03/13 | 04:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، من بينهم 11 مصريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).