تعطيل جامعات ومدارس اسرائيل

2020/03/13 | 04:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعليق الدوام في جميع مدارس وجامعات الأراضي المحتلة، داعيًا إلى تشكيل حكومة طوارئ قوميّة لمُجابهة فيروس “كورونا” المستجد.وذكر أن تعليق الدوام لا يشمل “الحضانات ورياض الأطفال والتعليم الخاص”، لافتا إلى أنه “بالنسبة للصفوف 1-3 سيتم منحها حلولا ومخيّمات خاصة”.وأوضح نتنياهو أنه من المتوقع […]

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