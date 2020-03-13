2020/03/13 | 05:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور اولية للقصف الذي استهدف مطار كربلاء قيد الانشاء الذي يقع على منطقة حدودية مع محافظة النجف قرب ناحية الحيدرية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور اولية للقصف الذي استهدف مطار كربلاء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور اولية للقصف الذي استهدف مطار كربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).