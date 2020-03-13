2020/03/13 | 05:00 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور اولية للقصف الذي استهدف مطار كربلاء قيد الانشاء الذي يقع على منطقة حدودية مع محافظة النجف قرب ناحية الحيدرية....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور اولية للقصف الذي استهدف مطار كربلاء
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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