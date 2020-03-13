"الانتقام" الأمريكي يطال مواقع عسكرية رسمية ومنشأة يديرها السيستاني!

2020/03/13 | 05:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرانتقامًا لقصف قاعدة التاجي، شن القوات الأمريكية ضربات "محدودة" ضد مواقع للفصائل مسلحة وأخرى رسمية، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

نفذ الطيران الأمريكي ضربات جوية في عدة مناطق من العراق "انتقامًا" لمقتل 3 من عناصر التحالف الدولي في التاجي

وتشير المعلومات الرسمية الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة، إلى أن الضربات التي وقعت فجر الجمعة 13 آذار/مارس، استهدفت مقرات للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة 19 من الجيش، في جرف الصخر، المسيب، النجف والإسكندرية، حيث وصفت القيادة الهجمات بـ"الاعتداء".

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن "الضربات استهدفت 5 مقرات لكتائب حزب الله، انتقامًا لحادثة استهداف معسكر التاجي"، مبينة أن "الضربات نفذت بطائرات حربية"، ‏كما أشارت إلى أن معلومات إضافية ستقدم عن الضربات من قبل الجنرال كينيث ف.



ماكينزي جونيور، قائد القيادة المركزية الأمريكية، صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة.

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والعراق يصنف هجوم التاجي بـ"الإرهابي"

ووقعت الضربات "المتوقعة" بعد تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء عدة مدن وبلدات من العراق، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد توعد بـ "محاسبة" المسؤولين عن استهداف قاعدة التاجي العسكرية في بغداد، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من قوات التحالف الدولي.

لكن الضربات لم توقع خسائر بشرية كبيرة بين صفوف كتائب حزب الله، والتي أخلت مواقعها في جرف الصخر ومناطق أخرى، بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي، وفق مصادر أمنية، لتجنب سيناريو قصف مقراتها في الأنبار نهاية العام الماضي، حين تكبدت عشرات القتلى والجرحى.

وطال القصف أيضًا، مطار كربلاء، وهو مبنى ما يزال قيد الإنشاء، وتشرف عليه العتبة الحسينية والتي تدار مباشرة من قبل المرجعية الدينية العليا، حيث أسفرت الضربة عن مقتل شخص على الأقل، وخسائر مادية.

أسفرت الضربات عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم مدني واثنين من أفراد الشرطة الاتحادية

وقال غزوان العيساوي، مدير إعلام وعلاقات مطار كربلاء، إن "قصف طيران التحالف استهدف مطار كربلاء الذي هو قيد الإنشاء بثلاث صواريخ، مما أدى إلى استشهاد أحد العمال"، موضحًا أن "المطار يقع على المنطقة الحدودية مع محافظة النجف قرب ناحية الحيدرية".

وتشير مصادر في الشرطة، إلى أن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية في جرف الصخر، وإصابة 4 من عناصر كتائب حزب الله هناك.

جانب من الدمار الذي خلفه قصف مطار كربلاء

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شكوك وتفاصيل "سرية"

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