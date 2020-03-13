شاهد : أردنية تضيف لمسة جمالية للحماية من كورونا

2020/03/13 | 05:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تضيف مصممة أزياء أردنية، لمسة جمالية للكمامات الطبية لحث الناس على وضعها وسط مخاوف واسعة من انتشار فيروس كورونا الجديد.وتتأنق المصممة سامية الزقلة بكمامات طبية ملونة ومزينة بقطع كريستال، لتشجيع الناس على الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي الفيروس.وأعلنت السلطات الأردنية في وقت سابق من هذا الشهر، رصد إصابة بفيروس كورونا […]

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