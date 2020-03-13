الجيش العراقي صدر بيانا بشأن الهجوم الامريكي على مقار الحشد

2020/03/13 | 06:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني التابع للجيش العراقي، الجمعة، بيانا بشأن الهجوم الامريكي الذي استهدف مقارا للحشد الشعبي في اربع مناطق....

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