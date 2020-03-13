النجباء تتوعد بـ

2020/03/13 | 06:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي أول رد لفصيل مسلح موال لإيران على قصف واشنطن، لوحت حركة النجباء بإعلان "الجهاد" ضد القوات الأمريكية في العراق، وهاجمت الجهات الرسمية التي استنكرت الهجوم ضد قاعدة التاجي.

هددت حركة النجباء بإعلان "الجهاد" ضد القوات الأمريكية في العراق ردًا على القصف الجوي الأخير

وقالت الحركة المسلحة التي يتزعمها أكرم الكعبي، في بيان لها، فجر الجمعة 13 آذار/مارس، إن "استمرار الأمريكان في غيهم واستكبارهم يفتح المنطقة على أبواب من مواجهة تتغير فيها قواعد الاشتباك حسب مايتخذه العدو من إجراءات وصولاً إلى رفع كل القواعد والعمل على قاعدة العين بالعين، وهذا ما سيذهب بالغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي إلى الانتقال من مرحلة المقاومة المشروعة إلى مرحلة المقاومة الواجبة على جميع المجاهدين الذين خبرتهم أمريكا قبل غيرها وبشكل يصعب عليها نسيانهم بهذه السرعة".

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والعراق يصنف هجوم التاجي بـ"الإرهابي"

وتوعدت الحركة، بـ"لجم أفواه" من وصفتهم بـ"العملاء والخاضعين الخانعين الجبناء، حتى تنتهي المقاومة من مشروعها".

وفيما يلي نص البيان:

"سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين"

ها هي ذي امريكا بكل استهتارها واستكبارها وقواتها المحتلة اللاشرعية الوجود على أرض العراق المقدسة تستمر بارتكاب مسلسل جرائمها واعتداءاتها على مقرات الحشد الشعبي وقوات الطوارئ ومقرات للجيش العراقي ومطار كربلاء المدني وانتهاك السيادة العراقية والأرض والسماء العراقية بشكل سافر لامثيل له وسط صمت دولي إعلامي ورسمي ليس أغرب منه إلا الصمت الرسمي والإعلامي الداخلي من ذات الجهات التي وصل صراخها بالأمس إلى عنان السماء وقد مزقوا آخر ثوب لحيائهم وهم يملئون الدنيا عويلاً لاستهداف القوات الأمريكية المحتلة غير مشروعة الوجود وفق القانون العراقي أيًا كان مصدر هذا الاستهداف.

إن استمرار الأمريكان في غيهم واستكبارهم يفتح المنطقة على أبواب من مواجهة تتغير فيها قواعد الاشتباك حسب مايتخذه العدو من إجراءات وصولاً إلى رفع كل القواعد والعمل على قاعدة العين بالعين وهذا ما سيذهب بالغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي إلى الانتقال من مرحلة المقاومة المشروعة إلى مرحلة المقاومة الواجبة على جميع المجاهدين الذين خبرتهم أمريكا قبل غيرها وبشكل يصعب عليها نسيانهم بهذه السرعة

ولن تقبل المقاومة الموحدة في موقفها ضد الاحتلال الأمريكي وجرائمه بعد اليوم بكل الأصوات النشاز التي تصدر من العملاء والخاضعين الخانعين الجبناء بل يجب أن تلجم كل الأفواه التي انتنتها أموال السحت من السفارة الأمريكية الملوثة بدماء الأبرياء وعرقهم حتى تنتهي المقاومة من مشروعها الموحد المطالب والقائم على إخراج جميع القوات الأمريكية والأجنبية من أرض العراق والله أقوى وأكبر من أمريكا وطغيانها وجبروتها المزيف الخداع.

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