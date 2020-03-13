نصيحة أردنية.. تناولوا البيض لمواجهة كورونا

2020/03/13 | 07:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دعا الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن، المواطنين إلى المواظبة على استهلاك بيض المائدة في ظل الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، وذلك للقيمة الغذائية العالية وتصدر بيض المائدة مقدمة الأغذية لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض المختلفة والفيروسية.وقال الاتحاد في بيان صحفي الخميس، ان غالبية الأطعمة تتمتع بفوائد صحية عديدة، والبيض فى مقدمتها، لاحتوائه على الكثير […]

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