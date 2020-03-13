استشهاد شخص بالعدوان الاميركي على مطار كربلاء

2020/03/13 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الجمعة، بأن شخصا قتل بقصف امريكي على مطار كربلاء.

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