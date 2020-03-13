اول تعليق من النجباء على العدوان على مقرات الحشد

2020/03/13 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت حركة النجباء في العراق العدوان الاميركي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي مؤكدة انه يفتح المنطقة على ابواب من مواجهة تتغير فيها قواعد الاشتباك....

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