2020/03/13 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ابراهيم_الجندي الحلقة الخامسة : الأنعام 46 - 54(46) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَالمعني : الله يقول للنبي ..
قل لمن يساوون بيني وبين الأصنام ..
ماذا لو أخذ الله أسماعكم وأبصاركم ، وطبع علي قلوبكم حتى لا تسمعوا ولا تبصروا ولا تفهموا ، ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 5 - الله .. يفتن البشر !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قل لمن يساوون بيني وبين الأصنام ..
ماذا لو أخذ الله أسماعكم وأبصاركم ، وطبع علي قلوبكم حتى لا تسمعوا ولا تبصروا ولا تفهموا ، ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 5 - الله .. يفتن البشر !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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