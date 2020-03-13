ابراهيم الجندي - 5 - الله .. يفتن البشر !!

2020/03/13 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الخامسة : الأنعام 46 - 54(46) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَالمعني : الله يقول للنبي ..قل لمن يساوون بيني وبين الأصنام ..ماذا لو أخذ الله أسماعكم وأبصاركم ، وطبع علي قلوبكم حتى لا تسمعوا ولا تبصروا ولا تفهموا ، ......

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