إصابة مدرب ارسنال بفيروس كورونا

2020/03/13 | 08:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي آرسنال،إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا المستجد. وقال آرسنال في بيان رسمي: "سيتم عزل الأفراد في النادي الذين كانوا على اتصال قريب بميكيل..سيجري عزلهم ذاتيا بالتوافق مع الإرشادات الحكومية الصحية".وأضاف: "نتوقع أن يشمل هذا عددا كبيرا من الأشخاص في كولني (ملعب التمارين)، بمن فيهم لاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني، وكذلك مجموعة صغيرة من الناس يتبعون لأكاديميتنا هايل إند، والتي تم إغلاقها مؤقتا كإجراء احترازي".وأردف: "نتوقع أن يعود أولئك الذين لم يكن لديهم اتصال وثيق مع ميكيل، إلى العمل في الأيام المقبلة..في غضون ذلك، سيخضع مركزا التدريب كولني وهايل إند لعملية تنظيف شديدة، وستعمل بقية الأقسام بشكل طبيعي".

ومن جانبه، قال مدير كرة القدم بالنادي اللندني، راؤول سانليهي: "سيتم دعم ميكيل وكامل الفريق واللاعبين والموظفين، نتطلع إلى العودة للتدريب واللعب بمجرد أن تسمح المشورة الطبية..



من الواضح أن التعافي الكامل لميكيل هو الأولوية الآن لنا جميعًا".

وأكد آرسنال أنه يعمل مع الجهات المختصة، للتعرف على الأشخاص الذين كان لهم اتصال قريب مع أرتيتا مؤخرا.وقال المدير الفني الإسباني: "هذا أمر مخيب حقا، لكني خضعت للاختبار بعدما شعرت بالوهن..



سأعود للعمل بمجرد السماح لي بذلك".

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