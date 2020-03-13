يعقوب بن افرات - “القائمة المشتركة”.. إنجاز تاريخي وصفر نتائج

2020/03/13 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يعقوب_بن_افرات حسب ما كان متوقعاً له، خرج اجتماع أمس (الأربعاء 11/3)، بين حزب “أزرق أبيض” و”القائمة المشتركة”، بتفاهمات إيجابية مبدئياً، واتفق الحزبان على إجراء اجتماعات لاحقة، للدفع نحو حصول بيني غانتس على توصية من أعضاء المشتركة لكي يكلفه رئيس الدولة بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.حضر الاجتماع ممثلا حزب “أزرق أبيض”، وهما عضوا الكنيست عوفر شيلاح و افي نيسنكورن، ورؤساء الأحزاب الأربعة في “المشتركة”، بم......

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